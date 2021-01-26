Обязательным условием для получения доступа ко всем возможностям портала является наличие у пользователя зарегистрированного и надлежащим образом подтвержденного аккаунта...

Инструкция поможет будущим пользователям портала оформить для себя учетную запись, с использованием которой они дистанционно смогут получать различные виды государственных услуг.Госуслуги – это электронный портал, предоставляющий гражданам возможность получать государственные услуги в электронном виде. Оплачивая госпошлину за оказание услуг с помощью встроенного сервиса электронных переводов, можно получить скидку в размере 30% от базового размера платежа, установленного законодателем. Обязательным условием для получения доступа ко всем возможностям портала является наличие у пользователя зарегистрированного и надлежащим образом подтвержденного аккаунта.Как физическому лицу зарегистрироваться на Госуслугах:1. Перейти на главную страницу сайта.2. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться», расположенную в верхнем правом углу открывшейся страницы.3. Ввести в свободные поля фамилию, имя, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а затем снова нажать на кнопку «Зарегистрироваться».4. В открывшемся окне ввести уникальный код, направленный системой на номер мобильного телефона, указанный при регистрации.5. Заполнить профиль пользователя, указав в нем свои персональные данные: СНИЛС и реквизиты паспорта.6. После проверки корректности указанных сведений и присвоения учетной записи статуса «Стандартная» подтвердите личность зарегистрированного пользователя.Как подтвердить личность пользователя Госуслуг:1. Посетить специализированный Центр обслуживания пользователей. Полный перечень таких центров размещен на портале.2. Воспользоваться мобильным приложением банка. Этот способ подойдет пользователям — клиентам банковских организаций, ранее идентифицировавшим свою личность в их системах.3. Заказать код для подтверждения личности по электронной почте. Информация направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Получить письмо можно, только предъявив сотруднику почты паспорт. Ввести код нужно в специальное окно на странице идентификации.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18