Препарат основан на разработанном в СССР средстве от лечения проказы.

Один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк планирует выпустить противовирусное и иммуномодулирующее лекарство против CoViD-19 и других вирусных заболеваний.— Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, — приводит слова Ринка РИА "Новости".Препарат основан на лекарстве "Диуцифон", разработанном в СССР в конце 1960-х и применявшемся для лечения проказы. В новом средстве, названном "Иммофон", устранён главный недостаток предшественника — плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови.По словам учёного, "Иммофон" соединил в себе сильное зарубежное противовирусное средство "Дапсон" и две молекулы метилурацила, которые активируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации. Кроме лечения коронавируса лекарство предназначено для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, ревматоидным артритом, псориазом, аллергией и лейкозами, а также заболеваниями лёгких.Тестирование "Иммофона" состоялось примерно на 700 пожилых добровольцах. Ринк отметил, что ни одной тяжёлой стадии и летального исхода зафиксировано не было. Сейчас его компания ведёт переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. Стоимость одной дозы препарата составит около тысячи рублей.