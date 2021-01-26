Злоумышленник похитил с территории строительной площадки, расположенной в Шмитовском проезде, четыре пачки арматуры весом 20 тонн. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении 20 тонн металлической арматуры со строительной площадки организации.В полицию поступило заявление от представителя одной из организаций. По его словам, неизвестные похитили с территории строительной площадки, расположенной в Шмитовском проезде, четыре пачки арматуры весом 20 тонн. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Сколковском шоссе задержали подозреваемого – 28-летнего приезжего мужчину.Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что проезд спецтранспорта на строительный объект осуществлялся без оформления пропусков. Он арендовал большегрузный автомобиль и автокран, водители которых не были осведомлены, что их привлекли к осуществлению противоправного деяния. В настоящее время похищенное изъято.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60