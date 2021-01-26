В 2021 году в теплосети областного центра планируется вложить почти 500 млн рублей.

Мэр Владимира Андрей Шохин 26 января посетил на Владимирскую ТЭЦ-2, которая обеспечивает почти 80% потребностей региональной столицы.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, главе города рассказали о проведённой на блоке ПГУ-230 инспекции и ремонте оборудования.Напомним, что первый блок ТЭЦ на 60 мегаватт введён в эксплуатацию 59 лет назад. По началу топливом служил бурый уголь, затем - мазут. Спустя годы теплоэлектроцентраль перевели на газ. А с 1 января текущего года перешли на метод «альткотельной».«По новой схеме устанавливается предельный уровень цены на тепло для владимирцев. В результате тариф «заморозят» на 3 года», - уточнили в пресс-службе администрации города.Ранее мы сообщали, что в 2021 году в теплосети областного центра планируется почти 500 млн рублей.