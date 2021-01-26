Трагедия случилась накануне незадолго до полуночи.

Трагедия случилась накануне незадолго до полуночи.Сигнал тревоги о возгорании частного дома поступил с улицы Чкалова, д. 5 А.Пожарные оперативно прибыли к месту, но из-за позднего сообщения на момент прибытия кровля дома и хозяйственной пристройка горели по всей площади.Со слов соседей внутри должен был находиться проживающий в доме мужчина. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы проникли в горящий дом, но 63-летний мужчина уже погиб. При разборке хозяйственной пристройки, были обнаружены еще двое погибших мужчин сорока и 45 лет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Площадь пожара составила 40 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.