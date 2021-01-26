Эпидситуация по коронавирусу, гриппу и ОРВИ в детских садах и школах Владимира остается стабильной.

По оперативной информации городского управления образования, эпидситуация по коронавирусу, гриппу и ОРВИ в детских садах и школах Владимира остается стабильной.По состоянию на утро 26 января в муниципальных учреждениях образования подтверждено 6 случаев заболевания или прямого контакта с заболевшими педагогов и школьников, в трех группах детских дошкольных учреждений временно приостановлен прием новых воспитанников. Все остальные классы и группы работают в повседневном режиме.В учреждениях ежедневно проводится мониторинг соблюдения «антиковидных» требований и теплового режима.