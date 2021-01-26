К ликвидации ЧП привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Вечером 25 января на пожаре в Вязниках погибли трое мужчин. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщила руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.В 23:48 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном доме №5 «А» на улице Чкалова. На момент прибытия пожарных горели пристройка и крыша. Общая площадь составила 4 квадратных метров. Спасатели проникли внутрь и обнаружили тело мужчины 1957 года рождения.«Позже, при разборе завалов, найдены ещё двое погибших мужчин. Их личности и обстоятельства их нахождения в пристройке устанавливаются», - уточнила Екатерина Мищенко.К ликвидации ЧП привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.