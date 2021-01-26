У пассажирского автобуса на полном ходу отвалилось колесо. Авария произошла в Собинском районе возле деревни Астафьево. О произошедшем рассказали сами пассажиры в социальных сетях. По их

У пассажирского автобуса на полном ходу отвалилось колесо. Авария произошла в Собинском районе возле деревни Астафьево. О произошедшем рассказали сами пассажиры в социальных сетях. По их словам, автобус двигался по маршруту Александров-Владимир и в какой-то момент в салоне раздался громкий скрежет. Водитель сразу же остановился. Как выяснилось позже, у автобуса отлетело заднее колесо. Как сообщает