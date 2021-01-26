Вязниковская межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства при зимнем содержании автомобильных дорог.

Вязниковскаямежрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства при зимнем содержании автомобильных дорог.Установлено, что на территории города Вязникиснежные валы, сформированные при уборке улиц, продолжительное время складировалисьна площадках остановочных пунктовобщественного транспорта и в непосредственной близости от них, что препятствовало нормальной работе общественного транспорта.Кроме того, в поселке НикологорыВязниковскогорайона выявлено, что администрацией муниципального образования меры по уборке снега с тротуара длительное время не принимались, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, вынужденных передвигаться по проезжей части, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В адрес двух организаций, ответственных за содержание дорог и глав администраций поселений 21.01.2021 внесены представления, которые находятся на рассмотрении.Кроме того, ответственные должностные лица указанных организаций вызваны в межрайонную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении занесоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.