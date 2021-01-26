Вязниковская межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства при зимнем содержании автомобильных дорог.
Вязниковская
межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства при зимнем содержании автомобильных дорог.
Установлено, что на территории города Вязники
снежны
е валы, сформированные при уборке улиц, продолжительное время складировались
на площадках остановочных пунктов
общественного транспорта и в непосредственной близости от них, что препятствовало нормальной работе общественного транспорта.
Кроме того, в поселке Никологоры
Вязниковского
района выявлено, что администрацией муниципального образования меры по уборке снега с тротуара длительное время не принимались, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, вынужденных передвигаться по проезжей части, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В адрес двух организаций, ответственных за содержание дорог и глав администраций поселений 21.01.2021 внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Кроме того, ответственные должностные лица указанных организаций вызваны в межрайонную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении за
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.