ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зайцева Николая Борисовича 1969 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зайцева Николая Борисовича 1969 года рождения, местонахождение которого неизвестно с января 2017 года.Приметы: на вид 50-52 года, европейский тип лица, рост 182 см, худощавое телосложение, волосы тёмные прямые, короткая стрижка, глаза голубые.Особые приметы: глубокие залысины.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73