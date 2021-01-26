ОМВД России по району Перово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Зуева Алексея Игоревича..

ОМВД России по району Перово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Зуева Алексея Игоревича, 1994 года рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2015 года.Приметы: на вид 21 год, рост 180 см, худощавого телосложения, длинные светлые вьющиеся волосы до плеч, собранные в хвост, лицо бледное, глаза серые, брови низкие.Одежда: куртка серо-зеленого цвета, джемпер зеленого цвета, матерчатые брюки коричневого цвета с карманами, беретка желто-краснооранжевого цвета, кроссовки белого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)304-94-24 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-группа УВД по ВАО(495) 965-29-73