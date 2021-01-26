Добавим, что из подлежащих асфальтированию - 62,5 километра – трассы регионального или межмуниципального значения, а 19,6 километра – местные автомагистрали.

Ранее «33Live.Ru» писал, что 2021 году во Владимирской области планируется Во время пресс-конференции замгубернатора Роман Годунин, который курирует дорожную отрасль, уточнил, что на содержание и строительство автомагистралей в текущем году потратят 3,5 млрд рублей.Добавим, что из подлежащих асфальтированию - 62,5 километра – трассы регионального или межмуниципального значения, а 19,6 километра – местные дороги.Также госслужащий поделился планами по строительству Рпенского проезда во Владимире.«В 2020 году на него предусмотрено 772 млн рублей, в том числе 200 млн рублей из федерального и 572 млн из областного бюджетов. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год», - резюмировал он.