Со слов злоумышленника, он увидел автомобиль с работающим двигателем и незакрытыми на центральный замок дверями и, сев за руль, совершил на нем поездку по территории СК «Лужники» без цели хищения...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска Отдела полиции по обслуживанию комплекса «Лужники» задержали мужчину, подозреваемого в угоне иномарки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 33-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что около одного из домов на улице Лужники он ненадолго отошел от принадлежащего ему автомобиля «Фольксваген Туарег» стоимостью более 1 миллиона рублей. Через некоторое время он обнаружил отсутствие своего транспортного средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого – 39-летнего приезжего мужчину, находившегося за рулем данного автомобиля. С его слов он увидел машину с работающим двигателем и незакрытыми на центральный замок дверями и, сев за руль, совершил на ней поездку по территории СК «Лужники» без цели хищения.По данному факту отделением дознания ОП ООК «Лужники» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60