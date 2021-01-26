Местные чиновники предлагают рассмотреть вопрос в 2025 году.

Месяц назад редакция «33Live.Ru» проблему с отсутствием в городе Кольчугино круглогодичных условий для занятий футболом. Инициативная группа местных жителей, которую представляет председатель родительского комитета ФК «Металлург» Роман Федотов, перед пресс-конференцией Владимира Путина направила в адрес Кремля обращение с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве футбольного манежа.Письмо спустили сначала в областную администрацию, а потом в кольчугинскую, из которой общественнику пришёл ответ.По обыкновению, местные чиновники перечислили в нём свои заслуги в сфере укрепления городской инфраструктуры. По существу вопроса, в документе за подписью главы района Константина Мочалова указано, что строительства ФОКа прорабатывалось.«Рассматривались варианты реконструкции комплекса в Политехническом колледже, возведение нового на «Металлурге» или «Кабельщике», а также разработка ПСД », - пишет исполнитель Ольга Алпаткина.Ольга Викторовна сообщает, что проект стоит 7 млн рублей, а госэкспертиза ещё 3,5 млн, но денег на эти расходы в местном бюджете нет. Администрация пыталась найти спонсора в виде завода АО «Электрокабель», но там ответили примерно тоже самое.После этого в мэрии обсудили вопрос строительства манежа, о котором говорилось ранее. На территорию были приглашены три компании, которые, со слов исполнительной власти, сделали вывод о нецелесообразности строительства на территории стадиона «Кабельщик». На «Металлурге», у Политеха, и на мини-стадионе в первом микрорайоне специалисты пришли к аналогичным умозаключениям.Чиновники также изучили опыт соседей из Доброграда и Московской области.«Ориентировочная стоимость объекта – 45 млн рублей, отопление – 400 тысяч в год без учёта других расходов на содержание», - сообщили в руководстве города.Сославшись на долги по судам в размере 64,4 млн рублей, футболистам ответили, что готовы повторно рассмотреть вопрос не раньше 2025 года.В свою очередь, Роман Федотов подготовил встречное письмо в адрес главы администрации Константина Мочалова, которое переслал в редакцию «33Live.Ru».«В Минстрое сформирован Реестр типовых проектов, которые можно получить бесплатно, а не тратить миллионы на ПСД и экспертизу. Потребуются лишь небольшие затраты для адаптации его к местности. Информация о нецелесообразности строительства на «Кабельщике» не соответствует действительности. Да, там есть вопросы по переносу освещения, но строители признали их решаемыми», - пишет мужчина.При этом он предлагает поставить манеж вместо хоккейной коробки «Металлурга», которая востребована 2-3 месяца, а крытое футбольное поле будет загружено круглый год. К слову, не обязательно тратить на возведение манежа деньги городского бюджета. Большинству райцентров это не под силу. Для этого и реализуются в стране нацпроекты.«Объект можно попытаться включить в нацпроект «Демография» и федеральный проект «Спорт – норма жизни», на реализацию которых в ближайшие пять лет предусмотрено 150 млрд рублей», - резюмирует Роман Федотов, ссылаясь на опыт Юрьев-Польского района, где более детально подходят к решению таких проблем.Свои предложения он направил руководству муниципалитета. Ориентировочно через месяц он получит следующий ответ. В свою очередь, «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации и держать в курсе своих читателей.