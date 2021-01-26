Он был освобожден в зале суда.

В Ковровском городском суде прекращено уголовное дело о похищении человека. Злоумышленнику удалось избежать наказания из-за истечения срока давности. Он был освобожден в зале суда.Напомним, 18 декабря 2007 года мужчина для занятий проституцией на территории Московской области.Для этого он пришел в квартиру дома на проспекте Брюсова в Коврове, где девушка отмечала с друзьями день рождения своего знакомого. По-дойдя к девушке, он с силой схватил ее за руку и потребовал, чтобы она следовала с ним, при этом нанес ей несколько ударов по голове.Потом он насильно вывел ковровчанку из квартиры на улицу, усадил в автомобиль, и отвез её в квартиру, расположенную на территории Зелено-града Московской области. Потерпевшая незаконно удерживалась до 19 декабря 2007 года пока не убежала и не обратилась в полицию.