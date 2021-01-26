Дошколятам на конкретных примерах показывают алгоритм действия световозвращателей и рассказывают о пользе их применения.

В ходе проведения практических занятий по безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» рассказывают юным участникам дорожного движения о том, как стать ярким пешеходом и снизить риск стать участником неприятной дорожной ситуации.В ходе занятий стражи дорожного порядка в игровой форме демонстрируют эффективность применения световозвращающих элементов.Полицейские помогают ребятам, разделившимся на две группы и надевшим жилеты со световозвращателями, сделать фотографии: со вспышкой и без неё. Затем, сравнив фото, ребята понимают, насколько заметнее человек в темноте, если у него на одежде есть световозвращатели.А чтобы ребята были яркими пешеходами не только на импровизированном пешеходном переходе, но и во время перехода настоящей проезжей части, дорожные полицейские вручают воспитанникам световозвращающие брелоки.Сотрудники полиции и дошколята призывают всех участников движения внимательно относиться к собственной безопасности.