Омбудсмен по правам человека во Владимирской области посетила всех задержанных в ИВС.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова рассказала, что по её оценкам на несанкционированную акцию возле Владимирского драмтеатра собралось от 500 до 1500 человек. В основном – молодёжь от 16 до 30 лет.Рассуждая о правозащитной оценке протестной акции, она уточнила, что необходимо выделить два момента – законность и соразмерность принимаемых мер.«По Конституции каждый человек имеет право на мнение и свободу мирных собраний, но на сегодняшний день из-за пандемии коронавируса любые общественные массовые мероприятия запрещены. Организаторы получили отказ в проведении. По закону – за участие в несанкционированных акциях предусмотрена определённая ответственность», - добавила Людмила Романова.Она оценила действия полиции, как весьма корректные. На протяжении митинга участникам разъяснялась незаконность мероприятия и меры ответственности.По неподтверждённым данным омбудсмена, задержано 44 человека, 16 несовершеннолетних. Утром 25 января она посетила задержанных в ходе акции, а также граждан, получивших административный арест. Обойдя помещения, уполномоченный осмотрела условия содержания, поинтересовалась состоянием здоровья, питания и ответила на имеющиеся вопросы.Состояние всех задержанных оценивается как удовлетворительное. Жалоб на плохое самочувствие не поступало. По просьбе правозащитницы состояние людей с хроническими заболеваниями взято на контроль.Напомним, что незаконный митинг начался 23 января в 14:00. Протестующие около 30 минут простояли на Театральной площади, после чего толпа отправилась в сторону Дворянской и далее по улицам Владимира. Всего акция продолжалась около трёх часов.