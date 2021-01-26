Телефон в студии для ваших вопросов: 35-31-33. Начало в 18:20.

Вечером в прямом эфире на «Радио России-Владимир» обсудим ход мусорной реформы вместе с председателем Межрегиональной общественной организации потребителей «Общество защиты прав потребителей — Народный контроль» Алексеем Смирновым и координатором проекта «Очищаем Владимир от пластика» Дарьей Юриной. Телефон в студии для ваших вопросов: 35-31-33. Начало в 18:20.«Радио России-Владимир»:в Александрове 88,9 МГцв Коврове 98,3 МГцв Муроме 88,7 МГцв Гусь-Хрустальном 103,1 МГцв Вязниках 90,1 МГцво Владимире 106,3 МГцв Меленках 92,7 МГцв Кольчугине 106,7 МГцв Киржаче 96,2 МГцв Петушках 100,4 МГцв Гороховце 100,7 МГц