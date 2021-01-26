В Собинке 48-летнюю местную жительницу обвиняют в незаконной продаже алкоголя. По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина продавала разбавленный пищевой спирт. За 0.7 “палёнки” взяла с

В Собинке 48-летнюю местную жительницу обвиняют в незаконной продаже алкоголя. По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина продавала разбавленный пищевой спирт. За 0.7 “палёнки” взяла с любителя выпить 100 рублей. Торговала дома. Примечательно, что в пресс-релизе прокуратуры указывается только об одном факте продажи алкоголя. В итоге её навестили сотрудники полиции, им женщина в нелегальной