В Собинке направлено в суд уголовное дело о краже в крупном размере.

В Собинке направлено в суд уголовное дело о краже в крупном размере.По версии следствия, 24-летний вязниковец совместно с потерпевшим делали ремонт в одной из квартир в поселке Ставрово, где временно проживали. В ночное время молодой человек, зная, что его знакомый хранит денежные средства в сумке под подушкой, воспользовался тем, что мужчина спит, похитил деньги в сумме 205 тыс. рублей и 1000 долларов США. В результате преступных действий потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму около 275 тыс. рублей.Стоит отметить, что преступление совершено мужчиной спустя 2 месяца после освобождения из мест лишения свободы по предыдущему приговору - причинение тяжких телесных повреждений.Причинённый преступлением ущерб возмещен.Изображение с сайта