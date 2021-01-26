Новая схема телефонных мошенников. Клиентам банков звонят и пугают уголовными делами. Возбуждают их, по словам звонящих, якобы по заявлению Центробанка. При этом злоумышленники

Новая схема телефонных мошенников. Клиентам банков звонят и пугают уголовными делами. Возбуждают их, по словам звонящих, якобы по заявлению Центробанка. При этом злоумышленники представляются сотрудниками полиции или других ведомств. Главная задача – выведать данные о платёжной карте и совершённых платежах или заставить перевести деньги. Во владимирском отделении Банка России предупреждают: такую информацию ни в коем