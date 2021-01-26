В целях изучения проблемных вопросов, возникающих при организации и проведении государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, сотрудниками отдела проведено 16 плановых тематических проверок.

В 2020 году государственными инспекторами Управления Росреестра по Владимирской области обеспечивалось проведение мероприятий в сфере государственного земельного надзора посредством организации и проведения проверок соблюдения земельного законодательства, административных обследований объектов земельных отношений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предупреждению, выявлению, пресечению и устранению последствий выявленных нарушений. В целях изучения проблемных вопросов, возникающих при организации и проведении государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, сотрудниками отдела проведено 16 плановых тематических проверок деятельности территориальных отделов по исполнению требований земельного законодательства.Госинспекторами Управления в период с 01.01.2020 – 31.12.2020 проведено: 510 административных обследований, 1889 проверок соблюдения земельного законодательства. В ходе проведения проверочных мероприятий было выявлено 855 нарушений земельного законодательства, выдано 764 обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства, устранено в добровольном порядке 612 нарушений земельного законодательства. В целях исполнения предписаний госинспекторами проводится разъяснительная работа с нарушителями при рассмотрении дел об административных правонарушениях и обеспечивается контроль со стороны инспекторов за устранением нарушений.За 2020 год наложено административных штрафов на сумму 4062,44 тысяч рублей, взыскано 4346,36 тысяч рублей (в том числе с наложенных в прошлые периоды), что составляет 107 % от суммы наложенных штрафов.С целью повышения взыскиваемости наложенных административных штрафов правонарушителям при вынесении постановлений о назначении административного наказания госинспекторами разъясняются последствия неуплаты административного штрафа в установленный законом срок, заключающиеся в направлении материалов в Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области для принудительного взыскания и составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ответственность за которое может быть выражена в формеадминистративного ареста. Сумма административных штрафов, направленных в ФССП, для принудительного взыскания составляет – 271,67 тыс. рублей.В целях исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства госинспекторами проводится разъяснительная работа с нарушителями о порядке устранения выявленных нарушений и обеспечивается контроль за их устранением. В случаях неоднократного (систематического) неисполнения предписаний копии материалов дел об административных правонарушениях направляются в органы местного самоуправления и иным лицам (правообладателям), наделенным правом предъявления иска в суд об освобождении незаконно используемого земельного участка, т.е. прекращения нарушения в принудительном (судебном) порядке.Кроме того на постоянной основе государственными земельными инспекторами ведется работа по разъяснению требований земельного законодательства с целью профилактики нарушений указанных требований.Управление при осуществлении государственного земельного надзора взаимодействует в установленном порядке с органами прокуратуры Владимирской области, Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям, Управлением Россельхознадзора по Владимирской области и органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.