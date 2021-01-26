Вакцинация становится доступнее для всех жителей региона. Добраться от дома до поликлиники можно бесплатно - на социальном такси.
Вакцинация становится доступнее для всех жителей региона. Добраться от дома до поликлиники можно бесплатно - на социальном такси.
Вот такое социальное такси ежедневно привозит пенсионеров и инвалидов на вакцинацию в поликлинику. Предварительно их обзванивают сотрудники соцслужбы. И всех желающих с удобством довозят до прививочных пунктов. Алексею Колчину 75, добраться самостоятельно до прививочного пункта он не может.
Алексей Колчин:
- Я хотел сам звонить, спрашивать по поводу вакцинации... но сами позвонили, сами предложили. Привезли меня вместе с пенсионерами, просто замечательно, молодцы, оценка пять. ))
Предварительно сдавать анализы на антитела необязательно. Исследование методом ПЦР проводится, если в последние две недели был контакт с больными или имелись симптомы заболевания. Тем не менее, перед вакцинацией - обязательный осмотр, собирается анамнез, измеряются температура, давление и уровень кислорода в крови. Если показатели в норме - можно делать прививку.
- Напоминаю место инъекции три дня не тереть, алкоголь, баня, сауна, выраженные физические нагрузки тоже в течение трех дней не рекомендуются.
Если после вакцинации поднимается температура, беспокоиться не стоит. Как говорят врачи, это нормальная реакция организма, необходимо принять парацетамол и супрастин.
Елена Салова, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы:
- Пока тяжелых осложнений не было, поэтому вакцинация идет в штатном режиме.
На повторную вакцинацию пенсионеров привезут также на социальном такси, как и положено, через 21 день. От дома до прививочного пункта доехать можно во всех районах области. Запись по единому социальному номеру, телефон на ваших экранах.
Наталья Голубева, заместитель директора Департамента социальной защиты населения:
- Граждане звонят нам, соответственно мы проводим работу с медицинским учреждениями, уточняем, дату и время посещения медицинского учреждения. // На сегодняшний день доставлено свыше 8 тысяч граждан, которые изъявили желание провести вот такую вакцинацию.))
До конца января во Владимирскую область поставят более 13 тысяч доз, в феврале по планам Минздрава РФ ещё 32 тысячи препарата "Спутник V". Хватит для всех желающих, говорят медики.
Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести-Владимир"