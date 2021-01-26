Вакцинация становится доступнее для всех жителей региона. Добраться от дома до поликлиники можно бесплатно - на социальном такси.

Вакцинация становится доступнее для всех жителей региона. Добраться от дома до поликлиники можно бесплатно - на социальном такси.Вот такое социальное такси ежедневно привозит пенсионеров и инвалидов на вакцинацию в поликлинику. Предварительно их обзванивают сотрудники соцслужбы. И всех желающих с удобством довозят до прививочных пунктов. Алексею Колчину 75, добраться самостоятельно до прививочного пункта он не может.Алексей Колчин:- Я хотел сам звонить, спрашивать по поводу вакцинации... но сами позвонили, сами предложили. Привезли меня вместе с пенсионерами, просто замечательно, молодцы, оценка пять. ))Предварительно сдавать анализы на антитела необязательно. Исследование методом ПЦР проводится, если в последние две недели был контакт с больными или имелись симптомы заболевания. Тем не менее, перед вакцинацией - обязательный осмотр, собирается анамнез, измеряются температура, давление и уровень кислорода в крови. Если показатели в норме - можно делать прививку.- Напоминаю место инъекции три дня не тереть, алкоголь, баня, сауна, выраженные физические нагрузки тоже в течение трех дней не рекомендуются.Если после вакцинации поднимается температура, беспокоиться не стоит. Как говорят врачи, это нормальная реакция организма, необходимо принять парацетамол и супрастин.Елена Салова, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы:- Пока тяжелых осложнений не было, поэтому вакцинация идет в штатном режиме.На повторную вакцинацию пенсионеров привезут также на социальном такси, как и положено, через 21 день. От дома до прививочного пункта доехать можно во всех районах области. Запись по единому социальному номеру, телефон на ваших экранах.Наталья Голубева, заместитель директора Департамента социальной защиты населения:- Граждане звонят нам, соответственно мы проводим работу с медицинским учреждениями, уточняем, дату и время посещения медицинского учреждения. // На сегодняшний день доставлено свыше 8 тысяч граждан, которые изъявили желание провести вот такую вакцинацию.))До конца января во Владимирскую область поставят более 13 тысяч доз, в феврале по планам Минздрава РФ ещё 32 тысячи препарата "Спутник V". Хватит для всех желающих, говорят медики.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести-Владимир"