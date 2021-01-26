В Общественной палате Владимира подняли вопрос о присвоении областному центру почётного звания “Город трудовой доблести”. Как сообщают в мэрии, у нашего города есть все основания для

В Общественной палате Владимира подняли вопрос о присвоении областному центру почётного звания “Город трудовой доблести”. Как сообщают в мэрии, у нашего города есть все основания для представления к этому званию. Местная промышленность оперативно перестроилась на производство оборонной продукции, многие владимирцы были удостоены за это государственных наград. Во Владимире было развернуто 18 госпиталей, город с населением