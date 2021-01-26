Вся четвёрка арестована. Полиция проверяет их на причастность к похожим преступлениям.

Во Владимире полицейские задержали четверых жителей других регионов, которые приехали в областной центр для создания тайников с синтетическими наркотиками.«Два уроженца Вологодской области 39 и 47 лет, а также два ярославца 20 и 23 лет прогуливались по Владимиру под видом туристов. Они искали места для «закладок». В телефонах фигурантов обнаружены фотографии местности, подходящие для оборудования тайников», - рассказали в пресс-службе УМВД.В одном из мест сотрудники МВД нашли дозу синтетики.«У злоумышленников изъято ещё 25 пакетов с веществом. Общая масса наркотиков превысила 28,5 грамма», - уточнили в ведомстве.Против закладчиков возбуждены уголовные дела. Вся четвёрка арестована. Полиция проверяет их на причастность к похожим преступлениям.