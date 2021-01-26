Площадь участка составляет порядка 54 га, на нём расположены 64 здания. Коммерческая площадь - около 250 тысяч квадратных метров.

В белом доме состоялось заседание Коллегии по сопровождению инвестиционных проектов во Владимирской области. Одним из первых обсуждался вопрос создания во Владимире промышленного технопарка «ИТКОЛ-ТОЧМАШ».Коммерческий директор компании ООО «ИТКОЛ-сервеинг» Олег Клочко представил предварительный проект технопарка. Площадь участка составляет порядка 54 га, на нём расположены 64 здания. Коммерческая площадь - около 250 тысяч квадратных метров. Для арендаторов управляющая организация предусматривает создание особой экосистемы с продуманной инфраструктурой, начиная от обеспечения энергоресурсами, заканчивая бухгалтерскими и юридическими услугами.Директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев отметил, что к найму на новые площадки в первую очередь следует привлекать бывших сотрудников ВПО «Точмаш».В настоящее время управляющая компания «ИТКОЛ» прорабатывает пути вывода предприятия из особого статуса, чтобы арендаторы не столкнулись с большими ограничениями в своей деятельности.