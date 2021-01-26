Это прозвучало на сегодняшнем заседании регионального департамента цен и тарифов.

Это прозвучало на сегодняшнем заседании регионального департамента цен и тарифов.Экономически обоснованным назван тариф в 24 рубля 18 копеек в автобусе и 23 рубля 41 копейку в троллейбусе. Именно 24 и 23 рубля сегодня и платят владимирцы в общественном транспорте.Однако еще 12 января глава города Владимира Андрей Шохин Перевозчики предложили повысить проезд в автобусах до 31 рубля. При этом областная администрация отмечала, что повышение цены возможно в пределах одного рубля.