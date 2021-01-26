Прокуратура планирует привлечь ответственных за уборку снега к ответственности.

В Вязниках прокуратура вместе с местной полицией провели рейд, в ходе которого проверили уборку снега на общественных территориях. Стражи правопорядка выявили, что остановки общественного транспорта завалены сугробами, а в Никологорах плохо чистят тротуары, из-за которых горожане ходят по дороге. По мнению ведомств, это нарушает безопасность дорожного движения.В результате коммунальщикам и главам поселений внесены представления об устранении нарушений. Акты находятся на рассмотрении.Как сообщает надзорное ведомство, решается вопрос о возбуждении административного дела. Должностных лиц планируют привлечь за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.