Заказать услугу можно по бесплатному номеру: 8-800-450-01-21.

Во Владимирской области в рамках мер по борьбе с коронавирусом пенсионерам и инвалидам ежедневно доступно социальное такси. Поездка от дома до больницы бесплатна, в том числе и на вакцинацию от Covid-19.Пожилых людей заранее обзванивают сотрудники социальной службы. На повторную прививку их также доставят на социальном такси.Сообщается, что добраться на нём до прививочного пункта можно во всех районах Владимирской области.Заказать услугу можно по бесплатному номеру: 8-800-450-01-21.