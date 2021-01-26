На 1 марта 2020 года в центрах занятости населения состояли на учёте 6852 безработных гражданина

На регистрируемом рынке труда с апреля 2020 года отмечался рост обращений граждан в центры занятости населения и, соответственно, рост численности безработных, – сообщил сегодня на пресс-конференции первый замгубернатора Сергей Шевченко.Если на 1 марта 2020 года в центрах занятости населения состояли на учёте 6852 безработных гражданина, то на 1 октября – 31 тысяча человек. К 1 января 2021 года число зарегистрированных безработных снизилось до 24954 человек.