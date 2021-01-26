Мощность объектов составит около 100 тысяч тонн в год.

Согласно скорректированной терсхеме обращения с отходами во Владимирской области в 2021 году должны появиться три новых мусоросортировочных комплекса. Их планируют открыть на месте производственной базы между Камешково и посёлком Новки, в промзоне Мурома и на полигоне регоператора «Хартия» в Петушинском районе.«Мощность объектов составит около 100 тысяч тонн в год», – уточнил замгубернатора Роман Годунин во время своей пресс-конференции.Напомним, что на днях неожиданно для властей свалка в Александровском районе. Вчера, 25 января, по этому поводу собиралась комиссия по ЧС, которая местным властям ввести режим повышенной готовности.