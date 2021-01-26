Всего на борьбу с коронавирусом было потрачено 4 миллиарда 239 миллионов рублей.

Всего на борьбу с коронавирусом было потрачено 4 миллиарда 239 миллионов рублей.Из них 1,7 млрд. -это деньги из областного бюджета и 2,5 млрд из федерального. Средства пошли на закупку СИЗов, лекарственных препаратов, улучшение диагностических возможностей. Часть бюджета направили на поддержку медиков, рассказал на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Шевченко.Все выплаты, обозначенные Минздравом и Правительством РФ, во Владимирской области получены в срок. Кроме того, в 33 регионе были подключены к интернету с использованием защищённых систем 180 ФАПов.