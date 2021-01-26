Ребенку необходимо кресло-коляска с ручным приводом с учетом индивидуальных особенностей развития.

Гусь-Хрустальноймежрайоннойпрокуратурой проведена проверка по информации о нарушении прав ребенка-инвалида на получение технического средства реабилитации.17-летний юношаявляется ребенком-инвалидом. Согласно индивидуальной программе реабилитации ребенку необходимо кресло-коляска с ручным приводом с учетом индивидуальных особенностей развития.Несмотря на то, чтоданнаяпрограмма реабилитации разработанадля негоеще 2018 году, более полутора лет мальчик не обеспечен необходимым техническим средством реабилитации, сообщила пресс-службы облпрокуратуры.По результатам проверки межрайоннымпрокурором управляющемугосударственнымладимирскимрегиональнымотделениеФонда социального страхования РФ внесено представление об устранении выявленных нарушений.По результатам рассмотрения акта прокурорского реагированиякресло-коляска приобретено и предоставлено ребенку-инвалиду.