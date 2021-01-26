Ребенку необходимо кресло-коляска с ручным приводом с учетом индивидуальных особенностей развития.
Гусь-Хрустальной
межрайонной
прокуратурой проведена проверка по информации о нарушении прав ребенка-инвалида на получение технического средства реабилитации.
17-летний юноша
является ребенком-инвалидом. Согласно индивидуальной программе реабилитации ребенку необходимо кресло-коляска с ручным приводом с учетом индивидуальных особенностей развития.
Несмотря на то, что
данная
программа реабилитации разработана
для него
еще 2018 году, более полутора лет мальчик не обеспечен необходимым техническим средством реабилитации, сообщила пресс-службы облпрокуратуры.
По результатам проверки межрай
онным
прокурором управляющему
государственным
В
ладимирск
им
региональн
ым
отделение
м
Фонда социального страхования РФ внесено представление об устранении выявленных нарушений.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования
кресло-коляска приобретено и предоставлено ребенку-инвалиду.