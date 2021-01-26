Кроме этого, им полагаются ценные подарки.

С 1 января текущего года семейным парам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет предоставляется единовременная выплата в размере 10 000 рублей и ценные подарки. На меру поддержки могут рассчитывать семьи, живущие в регионе не менее 10 лет.Для получения причитающихся средств владимирцам необходимо обратиться в соцзащиту по месту жительства, написать заявление, принести свидетельство о браке, паспорта, реквизиты счёта в банке, а также документы о регистрации в системе индивидуального учета.Пожилым людям, которые не смогут прийти за подарком самостоятельно, его привезут домой или передадут через представителя.