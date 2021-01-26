Об этом сегодня заявил на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Шевченко.
Об этом сегодня заявил на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Шевченко.
При этом в 33 регионе продолжает действовать программа привлечения медицинских кадров. Она предусматривает определенные льготы и субсидии. По итогам реализации программы в прошлом году в крупных городах приступили к работе 42 врача.
Он также напомнил, что во Владимирской области 16 медиков скончались от коронавируса во время пандемии.
Отметим, что п
рограмма "Земский доктор" По ней миллион рублей из федерального бюджета выплачивается врачу, 500 тысяч - фельдшеру. И обязательная 5 летняя отработка по программе "Земский доктор" длится 5 лет.