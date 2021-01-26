Об этом сегодня заявил на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Шевченко.

Об этом сегодня заявил на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Шевченко.При этом в 33 регионе продолжает действовать программа привлечения медицинских кадров. Она предусматривает определенные льготы и субсидии. По итогам реализации программы в прошлом году в крупных городах приступили к работе 42 врача.Он также напомнил, что во Владимирской области 16 медиков скончались от коронавируса во время пандемии.Отметим, что программа "Земский доктор" По ней миллион рублей из федерального бюджета выплачивается врачу, 500 тысяч - фельдшеру. И обязательная 5 летняя отработка по программе "Земский доктор" длится 5 лет.