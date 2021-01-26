Трое суток подряд мы теряли по 6-ть человек. И вот теперь на одного больше. Общая смертность от новой заразы теперь 648 человек. Заразились коронавирусом ещё 150 человек. На два меньше, чем
<a href="https://33live.ru/novosti/26-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-podtverzhdeno-eshhyo-7-m-letalnyx-isxodov-ot-koronavirusa.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 7-мь летальных исходов от коронавируса</a> - Трое суток подряд мы теряли по 6-ть человек. И вот теперь на одного больше. Общая смертность от новой заразы теперь 648 человек. Заразились коронавирусом ещё 150 человек. На два меньше, чем
[url=https://33live.ru/novosti/26-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-podtverzhdeno-eshhyo-7-m-letalnyx-isxodov-ot-koronavirusa.html]Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 7-мь летальных исходов от коронавируса[/url] - Трое суток подряд мы теряли по 6-ть человек. И вот теперь на одного больше. Общая смертность от новой заразы теперь 648 человек. Заразились коронавирусом ещё 150 человек. На два меньше, чем