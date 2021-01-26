Трое суток подряд мы теряли по 6-ть человек. И вот теперь на одного больше. Общая смертность от новой заразы теперь 648 человек. Заразились коронавирусом ещё 150 человек. На два меньше, чем

Трое суток подряд мы теряли по 6-ть человек. И вот теперь на одного больше. Общая смертность от новой заразы теперь 648 человек. Заразились коронавирусом ещё 150 человек. На два меньше, чем накануне. Спад заболеваемости идёт третьи сутки подряд. Общее количество заражённых теперь 22 743. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 36 заболевших за сутки). Второе мест