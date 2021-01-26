Женщина признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности.

В Гусь-Хрустальном вынесено судебное решение в отношении 39-летней жительницы Москвы, обвиняемой в покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору.Установлено, что москвичка обратилась к своему знакомому с просьбой найти киллера, который бы «ликвидировал» сожительницу любовника за 200 тысяч рублей. Женщина передала "исполнителю" аванс - 20 тысяч рублей, фото соперницы и данные о ней. Оперативники Гусь-Хрустального совместно с областными коллегами инсценировали смерть 35-летней потерпевшей. Подозреваемой "исполнитель" предъявил "доказательства" - снимки якобы убитой жертвы. «Мстительницу» задержали в момент передачи оставшейся суммы - 180 тысяч рублей.Женщина признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности. Решением суда она помещения в психиатрический стационар специализированного типа.