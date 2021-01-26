По версии следствия, в целях получения материальной выгоды одна из жительниц Собинки продавала спиртное по 100 рублей за 0,7.

уд направлено дело о незаконной продаже алкогольной продукции.Собинская полиция выявила факт торговли разбавленным пищевым спиртом в ноябре 2020 года.По версии следствия, в целях получения материальной выгоды одна из местных жительниц по 100 рублей за 0,7 продавала спиртное всем желающим.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, предприимчивая дама ранее уже была уличена в подобном правонарушении. Летом 2020 года на неё составили протокол и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Такое «предостережение» не заставило злоумышленницу отказаться от преступного бизнеса.еперь Собинская межрайонная прокуратура возбудила уже уголовное дело против 48-летней женщины. Обвинительное заключение направлено на рассмотрение в суд.