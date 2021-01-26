Также есть ограничения на роды в присутствии отцов.

Также есть ограничения на роды в присутствии отцов.Партнерские роды возможны для пациенток с отрицательным статусом по коронавирусу и ее партнера с отрицательным тестом, взятым не более чем за два дня до предполагаемой даты родов, следует из обновленных рекомендаций Минздрава для беременных, сообщает"Партнерские роды должны быть запрещены при вероятных/подтвержденных случаях COVID-19 для снижения риска инфицирования. Также следует максимально уменьшить количество присутствующего медперсонала", - говорится в опубликованных в понедельник рекомендациях.При "отрицательном" статусе COVID-19 у роженицы возможны партнерские роды, если у партнера имеется результат ПЦР, подтверждающий "отрицательный" статус по COVID-19 давностью не меньше, чем за 48 часов до предполагаемой даты родов.Роды должны проводить в отдельных индивидуальных родильных залахВо время родов на беременной с коронавирусом должна быть надета хирургическая маска, которую разрешается снять на время потуг. При выписке из стационара беременной и родильнице достаточно одного отрицательного теста на коронавирус.Также в рекомендациях отмечается, что "убедительные доказательства вертикальной передачи SARS-CoV-2 от матери плоду в настоящее время отсутствуют", также нет достоверных данных о выделении данного патогена с грудным молоком.