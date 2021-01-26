25 января для студентов стал еще одним праздником — в этот день начались каникулы.
День российского студенчества отметили во Владимирском государственном университете. Здесь прошел масштабный фестиваль, подготовленный специально к празднику.
Традиция встречать Татьянин день торжественным богослужением существует уже больше 170 лет. В университетском храме при ВлГУ праздник тоже начинается с утренней службы. Среди прихожан - студенты и преподаватели вуза. Собравшихся приветствует митрополит Тихон.
- Дорогие начальствующие, учащие и учащиеся, преподаватели и студенты университета, всех поздравляю с Татьяниным днем.
В этом году для ВлГУ основным праздничным мероприятием стал Фестиваль студенчества. В программе — поздравления от ученых, известных выпускников, интерактивные конкурсы, спортивные мероприятия, мастер-классы, виртуальная экскурсия по музею госуниверситета. И, конечно, презентация проектов молодежного центра. Полную версию фестиваля можно увидеть в официальной группе ВлГУ «ВКонтакте».
Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: «В одном из этих праздников я тоже поучаствовал — вместе со студентами поиграли в футбол. Я еще тогда, 30 лет назад, будучи студентом Владимирского политехнического института, активно занимался спортом»,
В настоящее время во Владимирском государственном университете учится свыше 20 000 студентов из 79 регионов России. Это будущие строители, инженеры, экологи, учителя, экономисты, юристы, дизайнеры, хореографы. Поздравления ректора – для большой и дружной вузовской семьи.
Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: «Я поздравляю наших студентов, всех студентов в целом с этим замечательным праздником — с Днем российского студенчества. Желаю не останавливаться на достигнутом, и только вперед! Желаю, конечно, здоровья, удачи, успехов, побольше радости и всего самого доброго!»
25 января для студентов стал еще одним праздником — в этот день начались каникулы. А уже через неделю, 1 февраля - новый учебный семестр.
Наталья Головешкина, Илья Хлудов
«Вести-Владимир»