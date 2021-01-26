25 января для студентов стал еще одним праздником — в этот день начались каникулы.

День российского студенчества отметили во Владимирском государственном университете. Здесь прошел масштабный фестиваль, подготовленный специально к празднику.Традиция встречать Татьянин день торжественным богослужением существует уже больше 170 лет. В университетском храме при ВлГУ праздник тоже начинается с утренней службы. Среди прихожан - студенты и преподаватели вуза. Собравшихся приветствует митрополит Тихон.- Дорогие начальствующие, учащие и учащиеся, преподаватели и студенты университета, всех поздравляю с Татьяниным днем.В этом году для ВлГУ основным праздничным мероприятием стал Фестиваль студенчества. В программе — поздравления от ученых, известных выпускников, интерактивные конкурсы, спортивные мероприятия, мастер-классы, виртуальная экскурсия по музею госуниверситета. И, конечно, презентация проектов молодежного центра. Полную версию фестиваля можно увидеть в официальной группе ВлГУ «ВКонтакте».Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: «В одном из этих праздников я тоже поучаствовал — вместе со студентами поиграли в футбол. Я еще тогда, 30 лет назад, будучи студентом Владимирского политехнического института, активно занимался спортом»,В настоящее время во Владимирском государственном университете учится свыше 20 000 студентов из 79 регионов России. Это будущие строители, инженеры, экологи, учителя, экономисты, юристы, дизайнеры, хореографы. Поздравления ректора – для большой и дружной вузовской семьи.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: «Я поздравляю наших студентов, всех студентов в целом с этим замечательным праздником — с Днем российского студенчества. Желаю не останавливаться на достигнутом, и только вперед! Желаю, конечно, здоровья, удачи, успехов, побольше радости и всего самого доброго!»25 января для студентов стал еще одним праздником — в этот день начались каникулы. А уже через неделю, 1 февраля - новый учебный семестр.Наталья Головешкина, Илья Хлудов«Вести-Владимир»