Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 26 января, встретился с зампредом правительства – руководителем аппарата кабмина Дмитрием Григоренко. Речь шла о совместной законотворческой работе ГД и правительства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 26 января, встретился с зампредом правительства – руководителем аппарата кабмина Дмитрием Григоренко. Речь шла о совместной законотворческой работе ГД и правительства.Володин и Григоренко обсуждали приоритетные законопроекты, которое правительство внесет на рассмотрение ГД в весеннюю сессию."Также Вячеслав Володин и Дмитрий Григоренко обсудили вопрос повышения эффективности совместной работы Государственной Думы и Правительства в области законотворчества", – пресс-служба Государственной Думы.Ранее Вячеслав Володин направил внесенные президентом законопроекты в профильные комитеты. Речь идет о поправках в в Трудовой, Жилищный, Земельный кодексы и в закон о государственной гражданской службе. Депутаты рассмотрят их в приоритетном порядке.