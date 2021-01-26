Приступать к строительству нового парламентского центра нужно только после решения проблем граждан. Такое мнение в беседе с журналистами высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Приступать к строительству нового парламентского центра нужно только после решения проблем граждан. Такое мнение в беседе с журналистами высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ряд проблем по эксплуатации здания на Охотном Ряду удалось решить, отметил председатель ГД. Фундамент с пустотами был отремонтирован, сохранены Троекуровские палаты, напомнил Володин. Также открылось новое здание на проспекте Вернадского, добавил спикер."Остается нерешенным вопрос с залом пленарных заседаний, ремонта там не было 27 лет", – сказал Володин.В советское время зал использовался как кинотеатр, уточнил спикер. Но его ремонт обойдется в десятки раз дешевле, чем новый парламентский центр, отметил председатель ГД.Напомним, что новое здание Парламентской библиотеки открылось 13 января на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Здание рассчитано более чем на миллион мест хранения. Значительную часть коллекции составляют энциклопедии, справочники, словари. Также в здании можно проводить мероприятия, в том числе по видеосвязи.