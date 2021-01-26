Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос, кому он симпатизирует больше – Джо Байдену или Дональду Трампу. Председатель ГД дал интервью радио Комсомольская правда.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос, кому он симпатизирует больше – Джо Байдену или Дональду Трампу. Председатель ГД дал интервью радио "Комсомольская правда"."Я за Путина", – ответил Володин.Спикер указал на недопустимое отношение США к другим странам. Он напомнил о торговых войнах Соединенных Штатов с Россией, Китаем, Турцией, Ираном и даже со своими союзниками в Европе.США "надругались над Европой", считает Володин. Газопровод "Северный поток – 2" выгоден Евросоюзу, потому что позволит получать дешевый газ, отметил спикер.Соединенные Штаты пытаются продвигать в Европе свой дорогой сланцевый газ, сказал председатель Госдумы. Это в интересах США, а Европа проигрывает, указал Володин.