26.01.2021

2021-01-26 12:40:45

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (02(9748) от 26 января 2021 года).

ЛУЧШИЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В Московском правоохранительном главке, под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея ПОНОРЦА подведены итоги 2-го этапа конкурса «Лучшее подразделение» среди подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве и 3-го этапа конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников подразделений. Читайте на странице 2.



И КАЖДЫЙ ГОД КАК ВЕХА!

23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра I была учреждена должность обер-полицмейстера в Москве. На основании этого исторического документа 17 августа 2017 года министр внутренних дел Российской Федерации подписал приказ № 650 «Об объявлении 23 января Днём образования московской полиции». Читайте на странице 2.



МЫ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИМ

В конце декабря мы традиционно прощались с уходящим годом и подводили его итоги. Региональный общественный благотворительный фонд «Щит и Лира» завершил год списком «добрых дел», совершённых в этом году. Их немало. Продолжение на странице 3.



ТЕХНИКА УНИКАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На базе Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» состоялся научно-практический семинар по вводу в эксплуатацию нового медицинского оборудования. Читайте на странице 3.



«ЧИСТО НОВОГОДНЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Новогодние и рождественские праздники оказали влияние на все стороны жизни нашего общества. В том числе и на криминогенную обстановку в столице России. Даже самые закоренелые правонарушители в эти дни хотят выглядеть чище и поступать лучше. Всем хочется новогодних и рождественских сказок. Читайте на странице 3.



БУДУЩЕЕ — УЖЕ ЗАВТРА!

19 июля 1946 года в системе Министерства внутренних дел была образована юридическая служба. А 28 января 1993 года в соответствии с приказом ГУВД г. Москвы № 62 Юридическое бюро стало самостоятельным подразделением главка. Подробности читайте на странице 4.



ТРУД НА БЛАГО МИНИСТЕРСТВА!

Началом истории ведомственных печатных изданий считается день, когда в январе 1804 года по инициативе министра внутренних дел Российской империи графа Виктора Павловича Кочубея вышел в свет первый номер «Санкт-Петербургского журнала»… Читайте на странице 5.



ДВАЖДЫ РОЖДЁННЫЙ

Удивительную и душераздирающую историю рассказали ветеран войны, бывший милиционер Павел Елизарович ЧЕРНОЯРОВ и его старший сын Владимир. Читайте на странице 6.



С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка генерал-майор полиции Владимир ДОМАШЕВ поздравил подполковника милиции Василия БОГАЧЁВА со 100-летием со дня рождения. Читайте на странице 6.



ЕСЛИ «ПЛЯСАТЬ ОТ ПЕЧКИ»

Рабочий день начальника штаба ОМВД России по району Тропарёво-Никулино подполковника полиции Ксении ЧИЧЕРОВОЙ формально стартует в полдевятого, то есть с момента её присутствия на инструктаже руководителей и личного состава подразделения. Затем следует селекторное совещание, на котором совместно с другими начальниками служб она представляет свой отдел уже в масштабах округа. Продолжение на странице 7.



СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ — И ПРИЗВАНИЕ, И СУДЬБА

При знакомстве с полковником полиции Эдуардом МАКЕЕВЫМ сразу же подумалось, что именно таким и должен быть современный правоохранитель-руководитель. Сначала подмечаешь, конечно же, его мужскую статность и настоящую офицерскую выправку, а затем, непосредственно при общении, узнаёшь и про присущие этому человеку служебного долга твёрдость характера, решительность, принципиальность, выдержку и обязательность. Читайте на страницах 8-9.



«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

Помните такой фильм эпохи 70-х? О том, как чемоданчик с чудо-лекарствами попал в чужие руки. Вот и эта история развивалась очень кинематографично. Продолжение на странице 10.



ЕГО КРЕДО — ЧЕСТНОСТЬ

Имя Евгения Николаевича Андрийца хорошо известно ветеранам Московского уголовного розыска. Его эвристическое нестандартное мышление помогало вычленить главные звенья в коллективном труде сыщиков, а выдвинутые им версии неизменно вели к успеху в раскрытии особо тяжких преступлений. Читайте на странице 11.



ДЯДЯ СТЁПА, СТАВШИЙ ГЕНЕРАЛОМ

(Окончание. Начало в № 1) …20 октября 1982 года в «Лужниках» на Большой спортивной арене состоялся матч 1/16 Кубка УЕФА между командами «Спартак» (Москва) и «Харлем» из одноимённого города в Нидерландах. Ничем эта игра не должна была выделяться среди других. Но увы! Подробности читайте на странице 12.



«БУГОРОК» НАЧИНАЕТСЯ С ЗАРЯДКИ

Слово «Бугорок» для сотрудников столичной полиции и их семей — это не только, как гласит известный слоган, «солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». «Бугорок» — это ещё и отличное настроение, и оставшиеся на всю жизнь светлые детские воспоминания, и заряд бодрости для всех взрослых отдыхающих. Читайте на странице 13.



ЖИЗНЬ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Виктор Васильевич Антонов родился 29 ноября 1927 года в селе Васильевское Мосальского района Калужской области в крестьянской семье. У родителей он был вторым ребёнком. Когда ему ещё не было семи лет, родители обратили внимание, что сын проявляет интерес к школе, и отправили его в первый класс. Читайте на странице 14.



ЧЕЛОВЕК-УЛЫБКА С ПЛАНЕТЫ «ЕРАЛАШ»

Вспоминается праздничная встреча 2017 года, когда уважаемые гости международного «Детектив-Клуба», Благотворительного фонда «Петровка, 38», сотрудники разных подразделений столичной полиции, а также представители творческой интеллигенции высказывали самые лучшие пожелания в Новом году и делились тёплыми словами. В их числе был Борис Грачевский — член международного «Детектив-Клуба» и большой друг редакции нашей газеты. Продолжение на странице 15.



ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЦОМЫКА

15 января 2021 года на 81-м году жизни скончался бывший начальник поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии Совета Министров СССР ВЛАДИМИР ГЕРЦЕВИЧ ЦОМЫК. Более 55 лет его жизни были отданы медицине, из которых 21 год — руководству поликлиникой № 1 столичного гарнизона милиции (1989—2010 гг.). Читайте на странице 16.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com. Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России. Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.