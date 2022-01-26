Число пользователей сервиса «Антивирус» от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 35 тысяч. За год их количество в двух регионах увеличилось на четыре тысячи. Самым

Число пользователей сервиса «Антивирус» от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 35 тысяч. За год их количество в двух регионах увеличилось на четыре тысячи. Самым популярным стал сервис Kaspersky Internet Security: его выбрали более 60 % новых абонентов. На втором месте – ESET NOD32 Family, на третьем – Kaspersky Safe Kids. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и