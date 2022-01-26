Белый дом продолжает нагнетать обстановку вокруг мнимого вторжения России на Украину.
Белый дом продолжает нагнетать обстановку вокруг мнимого "вторжения" России на Украину.
Президент США Джо Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против российского коллеги Владимира Путина. Таким образом глава Белого дома ответил на соответствующий вопрос журналиста.
Байден отметил, что не исключает таких мер в случае вторжения России на Украину. По словам главы американского государства, нападение Москвы на соседнюю страну приведет к большим последствиям для всей планеты. Более того, это будет самым значительным военным событием со времен Второй мировой войны, сообщает .
Комментируя высказывание президента США, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что на самом деле Вашингтон всего лишь хочет видеть во главе российского государства лояльного и удобного для себя человека. Володин выразил уверенность, что Белый дом выступает против усиления и независимости России, а санкции против Владимира Путина станут санкциями против "выбора российского народа". Об этом спикер Госдумы написал в соцсетях, передает телеканал "".
Ранее представители администрации Джо Байдена заявили о разработке пакета санкций, негативный эффект от которых превысит последствия ограничений, введенных в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. При этом новые санкции, в отличие от предыдущих, будут введены единовременно.