Власти Владимирской области разъяснили общепиту, организациям культуры, спорта и досуга условия, при которых они могут работать. Врио губернатора Авдеев внес поправки в коронавирусный

Власти Владимирской области разъяснили общепиту, организациям культуры, спорта и досуга условия, при которых они могут работать. Врио губернатора Авдеев внес поправки в коронавирусный указ. Документ был опубликован вечером 25 января. Из основного – по сути бизнес поставили перед выбором: ограничить время работы и число посетителей или же строго вводить на входе проверку QR-кодов. Про режим