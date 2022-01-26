И мы продолжаем знакомить вас с новинками современной литературы. В прямом эфире с нами - главный...

И мы продолжаем знакомить вас с новинками современной литературы. В прямом эфире с нами - главный библиотекарь областной библиотеки для детей и молодежи Ирина Дубиневич. А разговор пойдёт о книгах Марины Степновой.- Ирина, здравствуйте! Какие произведения согреют сердца наших телезрителей на этой неделе?Ирина Дубиневич, главный библиотекарь Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- ...Мне кажется, что роман Степновой «Сад» будет интересен тем, кто предпочитает динамичному сюжету такое неспешное погружение в мир чувств, красоты и истории 19 века. Приходите за этим романом, он ждет вас в нашей библиотеке, так же как и другой роман Степновой «Женщины Лазаря». Оба они ждут на полочках, приходите за ними. А я прощаюсь с вами до новых книговпечатлений. Пока, хорошего вам дня!Спасибо, Ирина. А я напоминаю: не забывайте заглядывать за понравившимися книгами в областную библиотеку для детей и молодежи. Любителям литературы там всегда рады.