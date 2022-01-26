Жители посёлка Садовый бьют тревогу. Здание местного Дома культуры не видело ремонт больше...

Жители посёлка Садовый бьют тревогу. Здание местного Дома культуры не видело ремонт больше полувека. Потолок отваливается кусками, а температура в помещениях не поднимается выше тринадцати градусов. Капремонт был запланирован на этот год, но ДК было вычеркнуто из списка. Почему так случилось - разбирался Артём Яковенко.- Температура не поднимается выше 13 градусов. А если ещё и ветер в окна, то 10 градусов - стабильно.И такая ситуация во всех помещениях Дома культуры. Отопление есть, говорят сотрудники, но батареи почти не греют - приходится включать тепловые пушки. Но детям все равно приходится заниматься в теплых штанах и толстовках. И если в случае с пением это не критично, то танцевать в верхней одежде уже сложнее.- А вы постоянно в одежде, приходится в одежде заниматься?- Да.- В кофтах не очень.- Не очень, да, удобно?Алине Андреевой - 6 лет. Половину жизни она занимается здесь танцами. Мама девочки - Анна рассказывает, порой становится страшно за ребёнка. Помимо плохого отопления маму беспокоит общее состояние ДК. Здание буквально разваливается. Чердак оккупировали голуби, потолок обваливается, угрожая разбить голову, а на стенах - плесень и сырость.Анна Андреева, местная жительница:- Мы не можем полноценно ходить на занятия, поскольку очень холодно в здании, пахнет сыростью. И мои дети, которые посещают занятия, ходят в одежде. Здесь все очень хлипкое, сыплется штукатурка с потолка, и мы боимся, как бы на нас не упал потолок.В здании, которому исполнилось уже 55 лет, занимаются сейчас порядка 250-ти детей. За всё время "жизни" ДК ремонт здесь никогда не делали. Работы планировалось провести в двадцать втором. Заявку на участие в госпрограмме и смету подготовили ещё 4 года назад. Но, по словам администратора Дома культуры Татьяны Кошелюк, в 2020 их "вычеркнули" из нацпроекта.Татьяна Кошелюк, главный администратор МКУК Павловский КДЦ посёлок Садовый:- Нас включили в программу по капремонту, и в 22 году нам было обещано, что мы его дождемся. Но в 20 году произошло перераспределение средств и нас просто вычеркнули из этой программы. И сейчас, когда нам конкретно ждать капремонта, никто не озвучивает.Директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова заявляет, что ни из каких списков ДК поселка Садовый не исключали, но согласно условиям нацпроекта, документы на участие должны были отправляться в департамент каждый год, а это сделано не было - у ранее предоставленной сметы давно истек срок годности.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- Если объект был заявлен в течение нескольких предыдущих лет, мы уже не можем брать в заявку эту проектно-сметную документацию. Это сделано уже не в актуальных ценах. Поэтому мы вынуждены проводить заявочную компанию ежегодно, соответственно, муниципалитет должен ежегодно подтверждать свою заявку. Не исключаю, что в данном случае этого не было сделано. Поэтому создалось впечатление, что объект куда-то сдвинулся из программы.Но, по её словам, это не значит, что Дому культуры откажут в помощи. В ближайшие дни сотрудники департамента намерены приехать в Садовый, чтобы своими глазами увидеть состояние здания. В департаменте обещают, что ветхий ДК возьмут в работу в следующем году. Но есть большая вероятность, что ремонт начнется уже в 2022-ом.Артём Яковенко, Александр Чунаев, Семен Карпов. «Вести-Владимир»