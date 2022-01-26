По предварительным данным, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

В Вязниках на пожаре погибли двое детей. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.Трагедия произошла ночью 23 января в доме №20 на улице Калинина. На втором этаже загорелась квартира. Мать и две девочки были госпитализированы в больницу, а двое малышей, которым было три и четыре года, скончались во время пожара.По предварительным данным, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.Дом введён в эксплуатацию в 1958 году. По данным ГИС ЖКХ, он не был признан аварийным.